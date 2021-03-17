Тело без вести пропавшего костанайца обнаружили через три года в канализационном септике

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Тело разыскиваемого костанайца нашли через три года. Выяснена полная картина его смерти, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника департамента полиции Костанайской области Бекета Аймагамбетова.

Ещё одно преступление прошлых лет раскрыли сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области.

Как выяснилось, с 2017 года полиция разыскивала без вести пропавшего 29-летнего жителя областного центра.

«В прошлом году в канализационном септике частного дома было обнаружены части тела неустановленного мужчины. Сотрудники полиции для расследования уголовного дела и установления личности неопознанного трупа провели анализ по всем без вести пропавшим лицам за десять лет. Также полицейские проанализировали все заявки, поступавшие по адресу, где был обнаружен труп за последние пять лет»,- рассказал Б. Аймагамбетов.

В результате была выяснена картина преступления.

«Потерпевший познакомился с несколькими наемными рабочими в период строительства частного дома. В результате распития спиртного и драки парня убили, а труп скинули в канализационный септик.

Три года назад по этому адресу поступала заявка о том, что происходит драка. Все были опрошены и доставлены в полицию. В показаниях одного из участников событий значилось, что с ними был неизвестный им парень, но он в последующем убежал с места драки. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятия была установлена личность погибшего и обстоятельства его смерти»,- добавил глава ДП.

Подозреваемый задержан и арестован.