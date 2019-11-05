Тело 95-летней женщины найдено на месте пожара в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области на месте пожара в жилом доме обнаружено тело 95-летней женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, происшествие случилось 5 ноября в селе Дариян Байтерекского района. В 05:45 часов поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горела мебель и домашние вещи на площади 25 квадратных метров.

На месте пожара обнаружено тело гражданки, 1924 года рождения. Кроме того, 2 человека получили отравление газом средней степени тяжести.

Причина пожара, нанесенный ущерб, виновные лица устанавливаются.

Пожар был локализован в 06:11 часов, в 06:40 часов ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 4 человека и 1 единица техники.



