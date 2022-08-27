27 Августа 2022 17:00

Тело 6-летнего мальчика нашли в септике в Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Косшы в яме для сточных вод (септик) обнаружено тело 6-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 26 августа около 21:30 в управление полиции города Косшы обратился местный житель, который сообщил, что два часа назад пропал 6-летний сын, который играл во дворе дома.

«По указанному адресу выехало руководство, личный состав и следственно-оперативная группа Управления полиции города Косшы. В ходе поисковых работ тело ребенка было обнаружено в яме для сточных вод. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В рамках расследования трагедии назначены соответствующие экспертизы», - сообщили в ведомстве.