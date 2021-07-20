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    22:44, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Тело 27-летнего рыбака нашли на водоканале близ Актау

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    АКТАУ.КАЗИНФОРМ - Поисковая группа обнаружила тело рыбака, утонувшего на водоканале «Шора» 18 июля. Об этом сообщил Бекболат Абдикадиров, заместитель руководителя ДЧС Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Сегодня в 18 часов 20 минут спасателями был обнаружен труп гражданина Т., 1994 года рождения, который утонул во время ловли рыбы на водоканале «Шора».

    Трагедия произошла вечером 18 июля.

    Это уже девятая трагедия на Каспии в Мангистау с начала 2021 года.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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