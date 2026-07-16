Тело 18-летнего юноши, пропавшего в Костанае, нашли в реке Тобол

В Костанае завершились поиски пропавшего без вести 18-летнего юноши. Его тело обнаружили в реке Тобол, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в полиции, по факту безвестной пропажи молодого человека 2008 года рождения было заведено розыскное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело пропавшего без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в реке Тобол в районе Центрального моста.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам следствия.

Ранее сообщалось, что спасатели ВКО обнаружили тело пропавшего при сапбординге мужчины.