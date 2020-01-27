Телевизоры украли взломщики букмекерской конторы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Кражу техники из букмекерской конторы в Таразе «по горячим следам» раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«Ранним утром, в 05.00, инспектор видеонаблюдения Центра оперативного управления управления полиции города Тараза Абил Азат в ходе видеонаблюдения за улицами областного центра обратил внимание на людей подозрительного поведения, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. – По видеокамерам было видно, как эти люди переносили какие-то вещи. Инспектор передал информацию патрульному экипажу, сотрудники которого оперативно прибыли на место и задержали троих молодых людей в момент совершения кражи в букмекерской конторе».

В ходе разбирательства сотрудники батальона патрульной полиции выяснили, что, взломав двери букмекерской конторы, парни незаконно проникли внутрь помещения и вынесли шесть телевизоров.

Задержанным по 19 - 20 лет, по данному факту ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК («Кража»), уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.