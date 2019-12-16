Телевизионная премьера фильма «Томирис» состоится в День Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Историческая драма «Томирис» Акана Сатаева будет впервые показана на телевидении в День Независимости РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казахфильм».

Телевизионная премьера состоится на телеканале Qazaqstan 16 декабря в 19:00.

Картина снята киностудией «Казахфильм» при участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Фильм посвящен событиям VI в. до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью.

Ради своей любви и свободы своего народа ей предстоит сразиться в самой жестокой битве тех времён с самим царем Киром, пришедшим с огромной армией могущественной Персидской империи, чтобы распространить свою власть на степные племена.

Напомним, что кинокартина «Томирис» осенью этого года выходила в широкий кинотеатральный прокат в Казахстане и стала одним из лидеров бокс-офиса.

Как сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на пресс-конференции в СЦК, что сборы от проката фильма «Томирис» составили 480 миллионов тенге.