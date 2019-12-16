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Телевизионная премьера фильма «Томирис» состоится в День Независимости РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Историческая драма «Томирис» Акана Сатаева будет впервые показана на телевидении в День Независимости РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казахфильм».
Телевизионная премьера состоится на телеканале Qazaqstan 16 декабря в 19:00.
Картина снята киностудией «Казахфильм» при участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта РК.
Фильм посвящен событиям VI в. до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью.
Ради своей любви и свободы своего народа ей предстоит сразиться в самой жестокой битве тех времён с самим царем Киром, пришедшим с огромной армией могущественной Персидской империи, чтобы распространить свою власть на степные племена.
Напомним, что кинокартина «Томирис» осенью этого года выходила в широкий кинотеатральный прокат в Казахстане и стала одним из лидеров бокс-офиса.
Как сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на пресс-конференции в СЦК, что сборы от проката фильма «Томирис» составили 480 миллионов тенге.
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