Телевидение и радио в Казахстане отключат 21 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане телевидение и радио временно отключат. 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает МИА «Казинформ».

В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

В прошлый раз ТВ отключали 18 января.