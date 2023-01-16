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Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января

16 Января 2023, 17:40
Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вещание телеканалов и радиостанций временно остановят 18 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национального оператора «Казтелерадио».

«18 января с 03:00 до 17:00 будут проводить планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ временно приостановят ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - говорится в сообщении компании.

В АО «Казтелерадио» пояснили, что ежеквартально проводят планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.


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