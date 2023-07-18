Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 19 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Казтелерадио» проинформировало о проведении планово-профилактических работ 19 июля, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в АО «Казтелерадио», в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Планово-профилактические работы с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей будут проведены 19 июля 2023 года с 03:00 до 17:00 часов.

АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства.