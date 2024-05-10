Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 15 мая

Телевидение и радио отключат в Казахстане 15 мая из-за профилактических работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.