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    17:52, 10 Май 2024 | GMT +6

    Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 15 мая

    телевидение
    Фото: freepik.com

    Телевидение и радио отключат в Казахстане 15 мая из-за профилактических работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

    - В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года с 03:00 до 17:00, - сообщили в компании.

    Теги:
    Регионы Связь, ТВ, IT Общество Телевидение
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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