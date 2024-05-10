17:52, 10 Май 2024 | GMT +6
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 15 мая
Телевидение и радио отключат в Казахстане 15 мая из-за профилактических работ, передает корреспондент агентства Kazinform.
АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
- В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года с 03:00 до 17:00, - сообщили в компании.