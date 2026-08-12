Телецентр «будущего на колесах»: как ТРК Президента РК показывает Казахстан мировой аудитории

ПТС, оснащенные по стандартам ведущих мировых вещателей, превращают любую спортивную арену в полноценную студию прямого эфира. Такой комплекс обеспечивает многокамерную съемку ключевых арен, церемоний, протокольных мероприятий, с также непрерывную передачу сигнала национальным и международным телеканалам.

Снаружи это привычные на вид грузовые автомобили, но внутри — плотная сетка мониторов, видеомикшерных пультов и серверного оборудования, где каждый метр пространства подчинен одной цели: выдать безупречную картинку в эфир в любую секунду.

Фото: ТРК Президента РК

Многокамерная съемка, современные решения по звуку и графике, гибкая схема коммутирования сигналов позволяет Службе технического оснащения работать в одном ряду с крупнейшими международными телекомпаниями.

ПТС размещены на базе Mercedes-Benz Actros. В состав также входит отдельный автомобиль технического обеспечения с дизель-генераторной установкой мощностью от 40 до 60 кВА, грузовым и бытовым отсеками.

Для «Игры будущего» — 2026 — это означает, что динамика фиджитал дисциплин — от киберспортивных матчей до физических испытаний — показывает зрителю в формате, к которому привыкла глобальная аудитория: в крупном плане, с продуманной режиссурой, вариативной картинкой и вниманием к деталям.

Фото: ТРК Президента РК

Каждый комплекс рассчитан на работу с 12 системными камерами, тогда как средние ПТС идут с охватом в 6–8 камер. Новые станции поддерживают работу сразу в нескольких телевизионных стандартах. На Играх используется формат 1080p 59,94, а после завершения турнира ПТС будут перенастроены под стандарт PAL, применяемый в казахстанском телевещании. Для передачи атмосферы соревнований на площадке используется до 19 микрофонов, что позволяет добиться стереоэффекта и объемного звучания трансляции.

Телевизионные съемки «Игр будущего» — 2026 — это закономерное продолжение миссии ТРК Президента: обеспечивать информационное сопровождение масштабных мероприятий страны на уровне мировых стандартов, укреплять имидж Казахстана как современного, технологически развитого государства и надежного партнера в сфере медиа и цифровых индустрий.

Фото: ТРК Президента РК

В том что работа мобильного комплекса строится как единый организм, а это десятки камер на объектах, операторы и звукорежиссеры, инженерно-техническая служба, режиссерская группа, заслуга специалистов, демонстрирующих уровень кадрового и организационного потенциала ТРК Президента.

— Наша задача — не только обеспечить технику на объекте, а собрать на месте полноценный телецентр, который выдерживает любую нагрузку. Мы ориентируемся на лучшие практики мировых вещателей и, сегодня, может сказать, что по уровню мобильного телепроизводства Казахстан находится в числе лидеров мировой телеиндустрии, — отмечает заместитель директора по техническому оснащению ТРК Президента Кайрат Макажанов.

Фото: ТРК Президента РК

Благодаря новейшему техническому оборудованию Игры Будущего-2026 за «Играми будущего — 2026» следили более 200 млн человек. Традиционно, наибольшую аудиторию собрали финалы Dota 2, MLBB, CS2 и футбола.

Телесигнал с новых ПТС ТРК ретранслировали 56 медиапартнеров, 161 официальный комьюнити-стример и четыре собственных канала турнира. Общая сеть дистрибуции насчитывает 221 канал. Среди зарубежных партнеров — китайскиеHUYA, bilibili, Douyu, CMG (Yangshipin), Play TV — в Бразилии, а также глобальные каналы BIGG TV, Likee, Silk Way TV, TrillerTV.

Фото: ТРК Президента РК

Впервые столь широкое участие обеспечено и в Казахстане: сразу 21 канал, включая QazSport, QAZAQSTAN, Khabar, Astana TV, Atameken, Jibek Joly, Freedom Media, Kinopoisk, Rutube, VK Play, Match TV, MIR TV, OKKO и другие, что даёт заметный рост локальной аудитории.