Телетрансляцию уроков для детей с особыми потребностями организуют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут осуществлять телевизионную трансляцию уроков для детей с особыми потребностями. Об этом сообщила директор Национального научно-практического центра коррекционной педагогики Райгуль Айтжанова в ходе онлайн-совещания по деятельности спецорганизаций образования при карантинных ограничениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Будет осуществляться трансляция телевизионных уроков на телеканалах «Ел Арна» и «Балапан» для детей с сохранным интеллектом», - сказала Райгуль Айтжанова.
Кроме того, в специальных организациях образования будут использованы оффлайн-режим обучения через электронную почту, WhatsApp, чаты, Telegram-каналы, онлайн-уроки через использование интернет-ресурсов.
«Возможна доставка по Казпочте, в случае если нет интернета или компьютера. Обучение в штатном режиме рекомендуется индивидуально и в малых группах, особенно для детей с нарушением интеллекта», - пояснила Райгуль Айтжанова.
Ранее она сообщила, что в Казахстане насчитывается 161 156 детей с особыми образовательными потребностями.
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