+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Телетрансляцию уроков для детей с особыми потребностями организуют в Казахстане

26 Августа 2020 16:55
Поделиться:
Телетрансляцию уроков для детей с особыми потребностями организуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут осуществлять телевизионную трансляцию уроков для детей с особыми потребностями. Об этом сообщила директор Национального научно-практического центра коррекционной педагогики Райгуль Айтжанова в ходе онлайн-совещания по деятельности спецорганизаций образования при карантинных ограничениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пик заболеваемости коронавирусом пройден – эпидемиологи
Алматинские коммунисты предложили пересмотреть методику начисления АСП В какой период сложно выявить наличие коронавируса в организме Развитие малых городов и сел: что обещают участники праймериз «Nur Otan»

«Будет осуществляться трансляция телевизионных уроков на телеканалах «Ел Арна» и «Балапан» для детей с сохранным интеллектом», - сказала Райгуль Айтжанова.

Кроме того, в специальных организациях образования будут использованы оффлайн-режим обучения через электронную почту, WhatsApp, чаты, Telegram-каналы, онлайн-уроки через использование интернет-ресурсов.

«Возможна доставка по Казпочте, в случае если нет интернета или компьютера. Обучение в штатном режиме рекомендуется индивидуально и в малых группах, особенно для детей с нарушением интеллекта», - пояснила Райгуль Айтжанова.

Ранее она сообщила, что в Казахстане насчитывается 161 156 детей с особыми образовательными потребностями.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив