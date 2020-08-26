Телетрансляцию уроков для детей с особыми потребностями организуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут осуществлять телевизионную трансляцию уроков для детей с особыми потребностями. Об этом сообщила директор Национального научно-практического центра коррекционной педагогики Райгуль Айтжанова в ходе онлайн-совещания по деятельности спецорганизаций образования при карантинных ограничениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет осуществляться трансляция телевизионных уроков на телеканалах «Ел Арна» и «Балапан» для детей с сохранным интеллектом», - сказала Райгуль Айтжанова.

Кроме того, в специальных организациях образования будут использованы оффлайн-режим обучения через электронную почту, WhatsApp, чаты, Telegram-каналы, онлайн-уроки через использование интернет-ресурсов.

«Возможна доставка по Казпочте, в случае если нет интернета или компьютера. Обучение в штатном режиме рекомендуется индивидуально и в малых группах, особенно для детей с нарушением интеллекта», - пояснила Райгуль Айтжанова.

Ранее она сообщила, что в Казахстане насчитывается 161 156 детей с особыми образовательными потребностями.