Телесных повреждений не было обнаружено - независимый судмедэксперт о смерти Дулата Агадила

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Нур-Султана ответили на видеозапись в социальных сетях с места ритуального омовения тела активиста Дулата Агадила, который скончался в следственном изоляторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, выражаем соболезнования близким, родственникам Агадила в связи с безвременной кончиной. В социальных сетях и интернет-ресурсах массово распространяется видеоматериал с места ритуального омовения тела Д. Агадила с комментариями о якобы примененном к нему насилии. Сразу оговорюсь, это противоречит нормам этики и морали. Видеозапись и ее распространение произведены без согласия родственником умершего», - сказал заместитель прокурора города Нур-Султана Елдос Килымжанов на брифинге в столичной прокуратуре.

По словам заместителя прокурора Нур-Султана, сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Он также отметил, что в видеоматериалах указывается о наличии трупных пятен, которые представляются как телесное повреждение.

«Со своей стороны хочу обратить внимание, что трупные пятна являются признаком биологической смерти. Говоря медицинским языком, пятна возникают после прекращения сердечной деятельности и могут появиться уже спустя час после наступления смерти», - рассказал Е. Килымжанов.

Тем временем независимый судмедэксперт Арман Аханбеков объяснил, как появляются трупные пятна.

«Трупные пятна относятся к так называемым трупным изменениям, которые возникают на теле человека после наступления смерти. По сути своей, это участки скопления крови, которая под действием силы тяжести смещаются в нижерасположенные участки тела. Есть определенная последовательность в развитии, форме, в цвете трупных пятен. Уже обычно к концу первых-вторых суток, трупные пятна являются не смещаемыми, то есть они будут располагаться на следующих участках тела и, соответственно, не смещаться и не менять формы. По цвету они, как правило, темно-синего, темно-фиолетового цвета. Естественно, что после смерти, то есть, возможно, могут быть приняты за какие-то телесные повреждения. Но тем не менее, при исследовании трупа, какие либо повреждения телесные, как это было в видео описано, как кровоподтеки и еще что-то, таких повреждений нами обнаружено не было», - отметил А. Аханбеков.

В свою очередь заместитель прокурора также отметил, что расследование дела ведется объективно.

«С первых дней привлечены независимые эксперты, применяются фото- и видеосъемка. Сейчас нам необходимо дождаться официальных выводов экспертного исследования. Мы призываем граждан воздержаться от поспешных выводов и не распространять недостоверную информацию», - обратился Елдос Килымжанов.

«Уже сегодня к нам обратилась с заявлением мать умершего Дулата Агадил о принятии мер к лицам, осуществившим съемку и рассылающим записи без разрешения семьи. Она крайне возмущена этой видеозаписью», - добавил он.

Напомним, 25 февраля стало известно, что активист Дулат Агадил скончался в следственном изоляторе города Нур-Султана.

Также ранее сообщалось, что исследование тела Дулата Агадила проведено в присутствии брата покойного и адвоката.