Телерадиокомплекс Президента выступил главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 апреля 2023 года, со станции Алматы-2, стартовал медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» АО «НК «Қазақстан темір жолы». Об этом передает МИА «Казинформ».

Медицинский поезд является весомым вкладом в укреплении здоровье нации - основы благополучия страны. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: богатство Казахстана – это прежде всего люди. И одна из приоритетных задач государства – улучшение качества и продолжительности жизни казахстанцев.

Социальный проект по оказанию бесплатной медицинской помощи жителям отдаленных регионов Казахстана реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, Министерства здравоохранения РК, «Фондом социальных проектов» АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Главным информационным партнером этого важного социального проекта выступает Телерадиокомплекс Президента РК.





Информационная поддержка является еще одним видом социальной помощи населению в решении вопросов, влияющих на социальное самочувствие казахстанцев.

«Наша пиар-группа, эксперты, представители широкой общественности, будут подробно информировать население о работе медицинского поезда. Мы постараемся, чтобы жители Казахстана как можно больше узнали об этом социальном проекте, его важности в решении задач, значимых для общества и государства», - отметила креативный директор ТРК Президента РК Асель Турсынгазина.

В составе медицинской бригады 35 специалистов, которые будут обслуживать сельчан до 6 декабря 2023 года. Это терапевты, хирурги, врачи общей практики, невропатологи, врачи ультразвуковой диагностики, акушеры, лаборанты, медицинские сестры, рентгенологи, врачи лучевой диагностики, стоматологи, отоларингологи, психологи, окулисти, гинекологи и урологи. Врачи будут проводить не только диагностические процедуры, но и малые амбулаторные операции.

«Сегодня важный день для большого количества людей, ожидающих медицинскую помощь. Зачастую в отдаленных аулах нет больниц, и не все жители могут выезжать в районы. Медпоезд дает возможность получить консультации у узких специалистов взрослым и детям. Вагоны оснащены современным медоборудованием, где врачи могут проводить мини-операции», - сообщила генеральный директор фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.





Впервые в состав медицинской бригады поезда вошли профессиональные и опытные медиаторы и юристы. Они окажут психологическую, правовую и медиативную помощь гражданам. Также будут оказаны консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи.

График движения медпоезда составлен с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и запросов населения. Находиться на каждой станции медицинский поезд будет по 1-2 дня. Прием населения врачи будут вести в рабочее время. Ожидается, что лечебно-консультативные услуги получат около 80 тысяч сельчан.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» работает с 2010 года. В 2022 году лечебно-консультационные услуги получили 80 649 жителей, в том числе 21 867 детей. При этом 5 097 людям проведены небольшие операции, а стоматологическую помощь оказали 26 587 пациентам. Медицинский поезд побывал на 150 железнодорожных станциях.