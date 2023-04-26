Телерадиокомплекс Президента РК развивает сотрудничество с иранскими коллегами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошла встреча представителей Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан с делегацией посольства Исламской Республики Иран, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия средств массовой информации, обмен контентом и запуск совместных проектов. Особо отмечена роль культурных связей во взаимоотношениях двух государств.

«Культурные связи традиционно являются прочным фундаментом для развития крепких, дружеских отношений между народами и странами», - отметила генеральный директор ТРК Президента РК Раушан Кажибаева.

«Сотрудничество в медиа-сфере способствует этому. Обмен новостями, проектами и их совместное производство позволяют не только обмениваться опытом, но, в первую очередь, делают наши страны ближе», - подчеркнула Р. Кажибаева,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Казахстане Али Акбар Джоукар отметил важность налаживания продуктивного сотрудничества между казахстанскими и иранскими медиа-компаниями.

«Сегодняшняя встреча – это важный шаг на пути к сотрудничеству телерадиокомплексов Казахстана и Ирана и новый импульс для совместной работы агентств «Казинформ» и «IRNA», – сказал Али Акбар Джоукар.

Глава дипмиссии в ходе встречи посетил самую современную в Центральной Азии роботизированную студию телеканалов Jibek Joly и Silk Way, отметив, что уровень технической оснащённости ведущих казахстанских СМИ соответствует передовым мировым стандартам.

По итогам встречи стороны выразили готовность к подписанию комплексной дорожной карты развития двусторонних отношений между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиа-организациями Исламской Республики Иран.

Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК является крупной медиа-компанией Казахстана, в состав которой входят республиканский телеканал Jibek Joly, международный телеканал Silk Way, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.