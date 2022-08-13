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    23:15, 12 Август 2022 | GMT +6

    Телерадиокомплекс Президента подготовил фильм «Казахстан – родина тюльпанов»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Местом, где тюльпаны появились впервые, считается территория современного Казахстана. Более 10 миллионов лет назад в полосе предгорий Тянь-Шаня появился необычайной красоты цветок, напоминающий формой головной убор. Уже из этого края тюльпан расселился по всему свету.

    Предлагаем вам посмотреть документальный фильм Телерадиокомплекса Президента РК, посвященный тюльпанам. Видео доступно по ссылке .



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