Телерадиокомплекс Президента подготовил фильм «Казахстан – родина тюльпанов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Местом, где тюльпаны появились впервые, считается территория современного Казахстана. Более 10 миллионов лет назад в полосе предгорий Тянь-Шаня появился необычайной красоты цветок, напоминающий формой головной убор. Уже из этого края тюльпан расселился по всему свету.

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