Телерадиокомплекс Президента и таджикский «Ховар» создают совместные медиапроекты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане в рамках государственного визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Национальным информационным агентством «Ховар» Республики Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

Меморандум, направленный на создание основы для развития и укрепления сотрудничества между крупными медиаресурсами Казахстана и Таджикистана, подписали генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева и директор НИАТ «Ховар» Субхиддин Шамсиддинзода.

«Контакты в сфере СМИ традиционно строятся в зависимости от общего характера взаимодействия стран. Сегодня связи в медиасфере наполняются более многообразным содержанием, что открывает новые возможности для успешного сотрудничества», - сказала Р. Кажибаева.

По словам директора НИАТ «Ховар», сближение двух стран посредством информационного контента развивается в русле общих, стратегических интересов Казахстана и Таджикистана, особенно в экономической сфере, укреплении безопасности и взаимодействия в региональных и международных вопросах. Установление связей между крупными медиа-ресурсами двух стран позволят получить новый опыт взаимодействия в сфере СМИ, обмене и подготовке журналистских кадров.

Делегация НИАТ «Ховар» ознакомилась с работой студии телеканалов «Jibek Joly» и «SilkWay», отвечающей современным стандартам мировой телеиндустрии.

Телерадиокомплекс Президента РК является крупной медиакомпанией Казахстана, в состав которой входят республиканский телеканал Jibek Joly, международный телеканал Silk Way, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.