Телемост между воспитанниками детских домов прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На днях впервые в регионе прошел телемост «Мы вместе!» между воспитанниками КГУ «Детский дом №1 города Акколь» УО Акмолинской области и воспитанниками КГУ «Пионерский детский дом» УО Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

По информации пресс-службы управления образования мероприятие «Біздің ортақ үйіміз!» - «Наш общий дом!» под девизом «Біз біргеміз!» направлено на развитие сотрудничества по вопросам воспитания и развития дополнительного образования, детского самоуправления, организация продуктивных каникул.

В необычном формате ребята из разных учреждений познакомились друг с другом, рассказали о достопримечательностях своих городов, а директора Булат Алтынбаев и Анатолий Цебер провели онлайн-экскурсии по своим учреждениям, ставшими участникам родным домом.

«Сегодняшний телемост был очень интересным и необычным. Такой формат проведения позволяет найти новых друзей на расстоянии. Я узнала очень много нового. Надеюсь, что это не последняя наша встреча с Пионерским детским домом Караганды»,- поделилась воспитанница Аккольского детского дома Дарья Амбросенок.

В режиме реального времени дети сыграли в игры «Знакомство. Снежный ком» и «Вопрос – Ответ», где узнали много интересного друг о друге. В завершении встречи заключен меморандум о взаимном сотрудничестве.

К слову, в области работают четыре учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.