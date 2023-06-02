Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны в честь Дня государственных символов 4 июня запускает телемарафон «Ел рәміздері – еркіндік нышаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Целью телемарафона является укрепление патриотического духа казахстанцев и уважения к государственной символике, сплочение граждан под общеказахстанскими ценностями и идеями.

Программные мероприятия телемарафона будут проходить в режиме реального времени в праздничный день с 11:00 до 18:00 на Youtube-канале акимата Астаны.