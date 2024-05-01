Телемарафон: Более 8 тысяч военнослужащих участвуют в борьбе с наводнением

С начала паводка в нашей стране из Вооруженных Сил были направлены в регионы более 5 400 военнослужащих, 230 единиц техники, 12 вертолетов и 5 военных самолетов. Об этом рассказали в ходе телемарафона «Біз біргеміз» на канале «Jibek Joly», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Солдаты войсковых частей региональных командований Вооруженных Сил «Астана», «Юг», «Восток», «Запад», десантно-штурмовых частей, бригад территориальной обороны не нарушили присягу, они охраняют благополучие народа и в мирное время, – сказал официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин.

Вместе с тем, более 3 тысяч военнослужащих Национальной гвардии совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям активно участвуют в работах по предотвращению затоплений.

- Гвардейцы внесли большой вклад в укрепление берегов разлившейся реки Жайык (Урал) на западе страны, эвакуацию жителей затопленных сел на севере, возведение дамб и отведение воды. Нескольким курсантам, находящимся в зоне затопления, вручены подарки от Главы государства, – сказал начальник Главного управления по воспитательной и социально-правовой работе Главного командования Национальной гвардии полковник Нурбай Бектурсынов.

И сейчас бойцы Национальной гвардии, временно сменившие военную жизнь на спасательную службу, трудятся для обеспечения благополучия жителей регионов.

Отметим, на канале «Jibek Joly» продолжатся телемарафон «Біз біргеміз», посвященный единству страны в борьбе с паводком. В 5-часовом прямом эфире будут рассказывать о волнующих событиях в жизни людей, пострадавших от наводнения, передавать репортажи из регионов стихийного бедствия.



