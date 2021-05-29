Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» стали официальными телевещателями чемпионата UEFA EURO 2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РТРК «Казахстан» получила право на трансляцию матчей UEFA EURO 2020. Казахстанские болельщики смогут посмотреть все игры континентального первенства в прямом эфире на двух каналах - «Qazaqstan» и «Qazsport», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телерадиокорпорации.

Напомним,16-й розыгрыш чемпионата Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

«РТРК «Казахстан» в настоящий момент проводит мастер-классы для футбольных комментаторов. Подготовка к прямым эфирам началась за месяц до начала чемпионата. Помимо телевизионных трансляций на сайтах корпорации идут онлайн-трансляции. Как правило, количество зрителей во время показа спортивных соревнований мирового уровня резко увеличивается. С учетом этого, ведется техническая подготовка сайтов Корпорации к онлайн-трансляциям», - сообщает пресс-служба РТРК «Казахстан».

Впервые в 60-летней истории финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

24 сборные, прошедшие в финальную стадию EURO 2020, разделены на шесть групп:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

Матч открытия пройдет 11 июня на «Олимпийском стадионе» в Риме. Финальная встреча состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Перед матчами в специально оборудованных студиях телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport» спортивные эксперты в прямом эфире оценят шансы разных команд на победу и расскажут нюансы предстоящих игр.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии был перенесен на год.