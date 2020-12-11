НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут поединок Головкин-Шеремета в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телерадиокорпорацию «Казахстан».

Телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут вечер бокса в прямом эфире 19 декабря. Трансляция начнется в 4 утра по времени Нур-Султана.

Отметим, бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и непобежденным боксером из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 KO) пройдет в Голливуде (штат Флорида, США).

38-летний казахстанец выйдет на ринг впервые после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре 2019 года. В бою против 31-летнего Шереметы Головкин будет защищать свой титул чемпиона IBF.

Также в андеркарте вечера бокса очередной поединок в профи проведет другой казахстанский боксер, чемпион WBC International Silver во втором среднем весе Али Ахмедов (16-0, 12 КО). Соперником его будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, 13 из них он выиграл нокаутом.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в Голливуде, штат Флорида, состоится вечер бокса, в главном бою которого чемпион мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет защиту титулов в бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).