Телеканал SilkWay представляет новый информационный продукт

Новая информационно-аналитическая программа с английским языком вещания, которая выйдет в эфир уже сегодня, познакомит международную зрительскую аудиторию телеканала с актуальными новостями из Казахстана и Центральной Азии, передает МИА "Казинформ".

New Time – название программы придумано не случайно, это английское звучание уже существующих и зарекомендовавших себя информационно-аналитических программ телеканала «Жибек Жолы» - «Жаңа Уақыт» и «Новое Время».

New Time на телеканале Silk Way будет выходить один раз в неделю, по пятницам, и познакомит зрителей с самыми важными событиями из мира политики, экономики, культуры и спорта, которые произошли в нашей стране и за ее пределами. В эфире программы в компактном формате зрителю будут также представлены аналитические обзоры ведущих казахстанских и международных экспертов.

Миссия программы – занять свою нишу в международном информационном пространстве и ответить на растущий запрос зарубежного зрителя о происходящем в Центральной Азии – динамично развивающемся регионе, привлекающем все больше внимания и интереса мировой аудитории.

New Time в эфире Silk Way смогут посмотреть зрители 118 стран, в которых ведется вещание телеканала. В Казахстане зрители смогут смотреть программу в режиме лайф на сайте телеканала и его социальных сетях.

Silk Way – это первый национальный спутниковый телевизионный телеканал РК, вещающий в 118 странах мира на пяти языках, включая английский. Контент канала на 100% состоит из отечественного производства.