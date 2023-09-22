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    09:26, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Телеканал SilkWay представляет новый информационный продукт

    передача ТВ
    Фото: МИА "Казинформ"

    Новая информационно-аналитическая программа с английским языком вещания, которая выйдет в эфир уже сегодня, познакомит международную зрительскую аудиторию телеканала с актуальными новостями из Казахстана и Центральной Азии, передает МИА "Казинформ".

    New Time – название программы придумано не случайно, это английское звучание уже существующих и зарекомендовавших себя информационно-аналитических программ телеканала «Жибек Жолы» - «Жаңа Уақыт» и «Новое Время».

    New Time на телеканале Silk Way будет выходить один раз в неделю, по пятницам, и познакомит зрителей с самыми важными событиями из мира политики, экономики, культуры и спорта, которые произошли в нашей стране и за ее пределами. В эфире программы в компактном формате зрителю будут также представлены аналитические обзоры ведущих казахстанских и международных экспертов.

    Миссия программы – занять свою нишу в международном информационном пространстве и ответить на растущий запрос зарубежного зрителя о происходящем в Центральной Азии – динамично развивающемся регионе, привлекающем все больше внимания и интереса мировой аудитории.

    New Time в эфире Silk Way смогут посмотреть зрители 118 стран, в которых ведется вещание телеканала. В Казахстане зрители смогут смотреть программу в режиме лайф на сайте телеканала и его социальных сетях.

    Silk Way – это первый национальный спутниковый телевизионный телеканал РК, вещающий в 118 странах мира на пяти языках, включая английский. Контент канала на 100% состоит из отечественного производства.

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    Публикация от Silk Way (@silkway.tv)

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    Связь, ТВ, IT
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