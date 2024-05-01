1 мая 2024 года телеканал Silk Way запускает вещание на турецком языке, передает агентство Kazinform.

«Silk Way» - первый национальный спутниковый телевизионный канал, который входит в структуру крупного медиахолдинга страны - Телерадиокомплекса Президента РК.

Контент, предлагаемый зарубежному зрителю телеканала Silk Way состоит из информационно-аналитических программ, документального кино и познавательных проектов об искусстве, культуре и туризме.

Как отмечает управляющий директор телеканала Jibek Joly/Silk Way Еркежан Кунтуган, вещание на турецком языке увеличит аудиторию канала, который уже представляет контент на 5 языках - казахском, русском, английском, узбекском и киргизском.

Эфирная сетка вещания телеканала регулярно пополняется качественным и востребованным контентом. Так, в январе текущего года в эфир телеканала вышла программа «Reporter With President» на английском языке с эксклюзивными кадрами переговоров и встреч Главы государства на высшем уровне.

Кроме того, в текущем году запущен новый сезон популярного тревел-шоу «Орел и Решка. Казахи», который представлен на всех языках вещания телеканала.

25 октября 2002 телеканал начал работу в эфире под брендом «CaspioNet», (позже после ребрендингов «Kazakh TV», «Qazaq TV»). 16 ноября 2017 года телеканал перешел на многоязыковое вещание со звуковыми дорожками на казахском, русском и английском языках. С 1 мая 2018 года было запущено вещание на киргизском языке, в ноябре этого же года на узбекском языке. 1 мая 2024 года запускается вещание на турецком языке.