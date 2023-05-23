Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Телеканал Silk Way расширяет вещание в Азербайджане

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Мая 2023, 10:30
Телеканал Silk Way расширяет вещание в Азербайджане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный телеканал «Silk Way» Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан вошел в пакет каналов 14 операторов кабельного телевидения Азербайджанской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По словам директора канала Еркежан Кунтуган, с 15 мая при поддержке Аудиовизуального Совета Азербайджана телеканал «Silk Way» стал доступен абонентам «K@TV1», «BAKTELECOM», «AZTELEKOM», «BİRLİK», «AZOL TV», «AZEUROTEL», «AZERİ TV», «BOSS GROUP», «GSP», «EUROSEL», «RAHAT TELECOM», «BEEONLİNE», «MEGALINK TV», «ODTV».

До этого момента телеканал вещал в тестовом режиме, пока операторами проводилась проверка технических параметров и подготовка к интеграции Silk Way в свои сети.

Как и в других странах, азербайджанские телезрители могут выбрать между русским, английским, казахским, кыргызским или узбекским языками, передаваемыми в многоканальном формате. Сигнал Silk Way также доступен для индивидуального приема со спутниковых платформ Eutelsat Hot Bird 13 и Yamal 401.

Новый импульс активному взаимодействию медиа двух стран придал официальный визит Президента Азербайджана в Казахстан в апреле этого года. Главы государств Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев поручили развивать сотрудничество в сфере массовых коммуникаций и медиапроизводства двух стран, подчеркнув конструктивную роль казахстанских и азербайджанских СМИ в поддержании и укреплении связей между народами двух стран.

photo

Активное взаимодействие казахстанских и азербайджанских СМИ в обмене опытом, контентом и его совместном производстве способствует дальнейшему укреплению братских отношений Казахстана и Азербайджана, основанных на общем культурно-историческом наследии и экономических интересах.

Телеканал Silk Way предлагает азербайджанскому зрителю оригинальные авторские программы, документальные проекты, а также лучший художественный контент казахстанского производства.

Телеканал Silk Way – единственный международный телеканал Республики Казахстан, осуществляющий вещание на казахском, русском, английском, кыргызском и узбекском языках в многоканальном режиме в более чем 118 странах мира.


СМИ   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
Жара и проливные дожди ожидаются летом в СКО
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Неизвестный избил женщину в Алматы
Неизвестный избил женщину в Алматы
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею