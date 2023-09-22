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    11:33, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Телеканал «Silk Way» покажет новый сезон «Орел и Решка. Казахи»

    телеканал жибек жолы
    Фото: МИА "Казинформ"

    В 15 выпусках программы монетка будет вершить судьбы неискушенных путешественников – кинопродюсера, актрисы Куралай Анарбековой и известного блогера Гани Ажикенова. Наши ведущие побывают в регионах Казахстана и покажут особенности и красоту уникальных мест страны, а также поделятся своими впечатлениями в путешествиях по удивительным городам мира, передает МИА "Казинформ".

    Казахстанская версия популярной телевизионной франшизы начнётся с поездки в Катон-Карагай – одно из красивейших мест нашей страны. Затем Гани и Куралай погрузятся в незабываемый мир сакрального Мангыстау и проведут уикенд в древнем Туркестане. Наших ведущих ждут приключения в фантастическом Дубае, прекрасной Венеции, карнавальном Рио-де-Жанейро. При этом, везде наши путешественники встретятся с казахами, расскажут истории их жизни за рубежом.

    - Это замечательное шоу дает возможность узнать о нашей Родине совершенно с другого ракурса. Проект раскроет уникальность и неповторимость регионов Казахстана, расскажет о людях с интересной судьбой и увлечениями. В этом и есть фишка нашей версии популярного трэвел шоу, - отметила Генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.

    Напомним, «Орёл и Решка» не раз проводила незабываемые уикенды в Астане и Алматы. И на протяжении всех сезонов программы зрители Казахстана гостеприимно приглашали «Орёл и Решку» в свои любимые города. А теперь программа продолжит свое путешествие по другим местам Казахстана.

    Проект поддержал Freedom Holding Corp..

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