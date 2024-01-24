Телеканал Silk Way будет готовить спецрепортажи на английском языке о зарубежных визитах Главы государства

Телеканал Silk Way будет готовить специальные репортажи на английском языке о зарубежных визитах Главы государства и поездках мировых лидеров в Казахстан. Об этом сообщил советник – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает агентство Kazinform.

- Команда проекта будет следить за ходом визитов и их повесткой, находясь в эпицентре событий, получая информацию от компетентных спикеров. Особое место в программе Reporter with President займут эксклюзивные кадры переговоров и встреч на высшем уровне. Проект будет транслироваться на телеканале Silk Way, входящем в состав Телерадиокомплекса Президента РК, - написал в Facebook Берик Уали.