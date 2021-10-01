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Телеканал «Qazsport» покажет чемпионат мира по видам борьбы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Октября 2021, 19:06
Телеканал «Qazsport» покажет чемпионат мира по видам борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» покажет чемпионат мира по видам борьбы. Мировое первенство пройдет с 2 по 10 октября в столице Норвегии - Осло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».

Состав сборных Казахстана по трем видам борьбы:

Греко-римская борьба:

55 кг - Корлан Жаканша, 60 кг - Айдос Султангали, 63 кг - Султан Асетулы, 67 кг - Алмат Кебиспаев, 72 кг - Каһарман Кисметов, 77 кг - Тамерлан Шадукаев, 82 кг - Максат Ережепов, 87 кг - Нурсултан Турсынов, 97 кг - Ерулан Искаков, 130 кг - Алимхан Сыздыков.

Вольная борьба:

57 кг - Мейрамбек Картбай, 61 кг - Адлан Аскаров, 65 кг - Адиль Оспанов, 70 кг - Талгат Сырбаз, 74 кг - Нуркожа Кайпанов, 79 кг - Болат Сакаев, 86 кг - Азамат Даулетбеков, 97 кг Алишер Ергали, 125 кг - Олег Болтин.

Женская борьба:

53 кг - Асылзат Сагымбай, 55 кг - Айша Уалишан, 57 кг - Нулифар Раймова, 59 кг - Диана Каюмова, 62 кг - Аяулым Касымова, 65 кг - Айна Темиртасова, 72 кг - Жамиля Бакбергенова, 76 кг - Эльмира Сыздыкова.


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