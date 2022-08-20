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    17:26, 20 Август 2022 | GMT +6

    Телеканал «QazaqTV» сменил название

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился полный ребрендинг телеканала «QazaqTV». Теперь у телеканала новое название - JIBEK JOLY. «Jibek Joly - просто нажми на кнопку 7». Изменилось не только название канала, но и сетка вещания.

    Ранее сообщалось , что телеканал JIBEK JOLY («QazaqTV») начнет вещать в Казахстане.

    Канал вошел в список телеканалов, обязательных к трансляции на всей территории Казахстана. Соответствующие изменения были внесены в приказ министра информации и общественного развития РК.

    Это первый национальный спутниковый телевизионный канал Республики Казахстан. В настоящее время входит в структуру НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

    Контент канала на 100% отечественного производства. Совокупная аудитория насчитывает более 300 млн зрителей. Программы телеканала представлены в нескольких тематических направлениях и освещают такие сферы, как культура, традиции, история, туристические и инвестиционные возможности Казахстана.




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