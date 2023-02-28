Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  СМИ

Телеканал Qazaqstan проведет дебаты между партиями 1 марта

28 Февраля 2023, 09:42
Телеканал Qazaqstan проведет дебаты между партиями 1 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дебаты между политическими партиями пройдут 1 марта 2023 года в прямом эфире телеканала Qazaqstan в рамках проведения внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу канала.

В дебатах примут участие представители всех 7 партий, которые участвуют в выборах.

Дебаты пройдут в 4 этапа, каждый из которых включает в себя взаимные прения сторон. Участие примут представители от каждого политического объединения: партию «Amanat» представит исполнительный секретарь Елнур Бейсенбаев, «Ауыл» будет представлен заместителем председателя партии Жигули Дайрабаевым, от «Respublica» выступит сопредседатель партии Сырымбек Тау, Народную партию Казахстана представит заместитель председателя партии Асхат Асылбеков, от партии «Байтақ» выступит председатель политобъединения Азаматхан Амиртаев, от «Ақжол» - заместитель председателя партии Серик Дуйсенбинов, Общенациональную социал-демократическую партию на дебатах представит Нурлан Ауесбаев – председатель городского филиала ОСДП в Астане.

Прямой эфир пройдет 1 марта, начало в 20:30. Дебаты также будут транслироваться в прямом эфире на официальных аккаунтах канала Qazaqstan в YouTube, Facebook и Telegram.


Новости по теме
Начался день тишины перед выборами депутатов Мажилиса и маслихатов
Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках
О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
Теги:
Читайте также
Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках
О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах
Верим в честные и демократические выборы – наблюдатель из Монголии
Активность казахстанцев на выборах отметили наблюдатели от ТюркПА
Сенаторы проинформировали зарубежных наблюдателей о ходе подготовки к парламентским выборам в Казахстане
Депутатский корпус Казахстана омолаживается – ШОС
Процедура подсчета голосов займет больше времени – ЦИК
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей