Телеканал Qazaqstan продолжает восстанавливать архив после январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Технические специалисты телерадиокорпорации Qazaqstan продолжают работы по копированию видеофайлов с поврежденных серверов хранения после январских событий. Точное количество утраченных архивных материалов еще не известно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, во время январских событий серверы хранения данных с цифровым видеоархивом подверглись воздействию огня, вспыхнувшему в здании филиала национального телеканала Qazaqstan в Алматы.

«В настоящее время технические специалисты телерадиокорпорации «Казахстан» проводят работы по копированию видеофайлов с поврежденных серверов хранения данных на новые серверы. Количество поврежденных и не подлежащих восстановлению архивных материалов будет выявлено после полного завершения процесса копирования видеофайлов. Точная информация о количестве будет предоставлена после просмотра и анализа скопированных видеофайлов», - говорится в ответе Министерства информации и общественного развития РК на официальный запрос МИА «Казинформ».

Также проводится оцифровка золотого фонда и его передача на государственное хранение. В настоящее время в аудиофонде корпорации сохранено около 100 тыс. единиц хранения аудионосителей (около 17 тыс. часов). Весь аудиофонд уже оцифрован. До конца 2022 года планируется передача на государственное хранение в Центральный государственный архив кино, фотодокументов и звуковых записей РК 25 тыс. единиц хранения аудионосителей.

В конце 2021 года был открыт сайт Аltyn qor , и в настоящее время продолжается процесс размещения на медиапортале аудио- и видеоматериалов, представляющих собой историческую и культурную ценность. Медиапортал состоит из разделов «Видеофонд», «Аудиофонд», «Личность» и «Фотоархив». В каждый раздел вошли интервью с ветеранами телевидения и радио, деятелями казахстанской литературы и культуры, цикл из 50 телепрограмм с воспоминаниями, проекты киножурнала «Советский Казахстан» и производственного объединения «Казахтелефильм». В разделе «Аудиокурс» собраны голоса 100 народных деятелей, записанные с 1954 года, 100 кюев, 100 сказок, 50 вариантов «Песни о богатырях», сохранившихся с 1954 года. В настоящее время на медиапортал загружено 1318 видео- и 701 аудиоматериал.

«Подробная информация о поврежденных материалах золотого фонда Казахского телевидения будет предоставлена после завершения процессов копирования, просмотра и анализа», - добавили в министерстве.