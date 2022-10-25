АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе в групповом этапе Лиге чемпионов УЕФА будут сыграны матчи пятого тура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

До окончания этой стадии клубам предстоит провести по две игры, но для некоторых команд именно ближайшая встреча является решающей. Одна из таких — «Барселона». Испанская команда идёт третьей в группе «С» и в ночь на четверг примет дома «Баварию». Ситуация для каталонцев простая — «побеждай или отправляйся домой». В случае поражения «Барса» лишится шансов на выход в плей-офф, ничья также не лечит, ведь в параллельной встрече «Интер» практически гарантированно возьмёт очки против чешской «Виктории».

Сентябрьская встреча «Баварии» и «Барселоны» в Мюнхене завершилась победой хозяев поля — 2:0. У немцев уже оформлен выход в плей-офф с первого места, и они могут позволить себе сыграть в Каталонии не основным составом. «Барса», в свою очередь, пребывает в отличной форме, в двух последних матчах на «Камп Ноу» крепкие «Атлетик» и «Вильяреал» получили на двоих семь безответных голов.

Начало матча «Барселона» — «Бавария» в 1:00 по времени Астана в ночь на 27-е октября. Показ трансляции: сайт телеканала «Qazaqstan».









Фото: sports.kz















