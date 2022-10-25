Телеканал Qazaqstan покажет матч «Барселона» — «Бавария» в Лиге чемпионов
До окончания этой стадии клубам предстоит провести по две игры, но для некоторых команд именно ближайшая встреча является решающей. Одна из таких — «Барселона». Испанская команда идёт третьей в группе «С» и в ночь на четверг примет дома «Баварию». Ситуация для каталонцев простая — «побеждай или отправляйся домой». В случае поражения «Барса» лишится шансов на выход в плей-офф, ничья также не лечит, ведь в параллельной встрече «Интер» практически гарантированно возьмёт очки против чешской «Виктории».
Сентябрьская встреча «Баварии» и «Барселоны» в Мюнхене завершилась победой хозяев поля — 2:0. У немцев уже оформлен выход в плей-офф с первого места, и они могут позволить себе сыграть в Каталонии не основным составом. «Барса», в свою очередь, пребывает в отличной форме, в двух последних матчах на «Камп Ноу» крепкие «Атлетик» и «Вильяреал» получили на двоих семь безответных голов.
Начало матча «Барселона» — «Бавария» в 1:00 по времени Астана в ночь на 27-е октября. Показ трансляции: сайт телеканала «Qazaqstan».
Фото: sports.kz