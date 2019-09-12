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Телеканал «Qazaqstan» покажет 14 новых сериалов

Автор:  
Айгерим Ансаганова
12 Сентября 2019, 02:05
Телеканал «Qazaqstan» покажет 14 новых сериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazaqstan» покажет 14 новых сериалов, общей численностью 219 серий. Об этом сообщили 11 сентября в Қазмедиа центре на открытии нового, 61-го сезона национального канала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, будет представлен сериал «Орбулакская битва» об освободительной борьбе казахского народа против джунгарского нашествия. Также нашли место в новом сезоне сериалы: «Қанатсыз құстар», «Гауһар», «Қашқын», «Жолайрык», «Егіз ғұмыр», «Ғазиз жүрек», «Әулет ары», а также призывающие к патриотизму и воспитанию воинского духа - «Шекара», «Әскерден хат», «Елдің баласы».

Вниманию телезрителей представят исторические сериалы «Беймәлім Алаш», «Бір пьеса ізімен», «Тұлғалар».

Национальные достопримечательности и местный быт показан в документальных фильмах «Кең байтақ қазақ елі», «Рухани жаңғыру. Екі жылдық асу».

Напомним, ранее в Нур-султане состоялась презентация проектов нового сезона телеканала «Qazaqstan».


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