Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны

Редактор:  
Зифа Хабирова
24 Мая 2023, 23:32
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видеопоздравление Димаша Кудайбергена в честь его дня рождения запустил телеканал Jibek Joly в Астане, передает МИА «Казинформ».

Казахстанский музыкант 24 мая празднует день рождения. Ему исполнилось 29 лет. На одной из высоток в столице Казахстана телеканал Jibek Joly запустил специальное поздравление в честь Димаша Кудайбергена.

Ранее, Игорь Крутой поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения в прямом эфире телеканала Jibek Joly.

Напомним, сегодня известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отмечает свое 29-летие.


Димаш Кудайберген  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Окаменелости доисторического «морского монстра» обнаружили высоко в горах
Окаменелости доисторического «морского монстра» обнаружили высоко в горах
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК