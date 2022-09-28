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Телеканал Jibek Joly возобновляет проект об усыновленных иностранцами казахстанских детях

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2022, 12:37
Телеканал Jibek Joly возобновляет проект об усыновленных иностранцами казахстанских детях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авторская программа известной журналистки Жанар Байсемизовой «Шетелдегі қазақ балалары» возобновляется на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа «Шетелдегі қазақ балалары», рассказывающая о судьбе казахстанских детей, усыновленных иностранцами, после девятилетнего перерыва вновь выходит в эфир. Телеканал Jibek Joly представит авторский телепроект в новом формате. Для этого совсем недавно были проведены съемки в Европе.

«Я уже в третий раз снимаю Ерлана (уехавший в Германию – прим. ред.) и Сариту (уехавшая в Бельгию – прим. ред.). Я думаю, что благодаря этому проекту иностранцы, усыновившие наших детей, международные агентства – почувствовали, что о наших детях ощущается забота не только со стороны государственных органов, но и со стороны нашей общественности. Например, в этот раз Ерлан в разговоре с немецким отцом заявил: «Видишь отец, мы казахи такие люди». В такие моменты понимаешь, что годы упорного труда не прошли даром», - говорит автор проекта Жанар Байсемизова.

Усыновленные испанскими гражданами Саламанка Гарсия Луис – казахское имя Акылбек, Флориан Маркос – Диас, Мария Валентина Панедас Симан –Гулим сегодня живут и воспитываются в испанских семьях.

Смотрите проект «Шетелдегі қазақ балалары» в воскресенье, 2 октября, в 14:30 на телеканале Jibek Joly.


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