Телеканал «Jibek Joly» стал победителем национальной премии «Тұмар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане были объявлены имена обладателей Национальной телевизионной Премии «Тұмар – 2023». В номинации «Лучшая развлекательная программа» победу одержал телеканал «Jibek Joly» за проект «Түнгі студия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В этом году премия «Тұмар» состоялась в седьмой раз. Всего для участия в Премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям.

В шорт-лист вошли 48 работ. Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге.

Спонсорами мероприятия выступили АО «РТРК «Казахстан» и АО Агентство «Хабар».

Победители Национальной телевизионной Премии «Тұмар – 2023»:

Лучшая информационная программа

«Дневной формат» – телеканал «Atameken Business»

Лучший социальный проект

«Жанашыр» – телеканал «Жетісу»

Лучшее журналистское расследование

«Арнайы репортаж» – телеканал «Хабар 24»

Лучшая аналитическая программа

«Apta» – национальный телеканал «Qazaqstan»

Лучшее ток-шоу

«1001 түн» – национальный телеканал «Qazaqstan»

Лучшая развлекательная программа

«Түнгі студия» – телеканал «Jibek Joly»

Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова)

«Абайдың соңғы күндері» – телеканал «Хабар»

Лучший анимационный фильм

«Дәрігер Дана» – «Rio Production» (Специальная премия имени Амен Кайдарова)

Лучший региональный канал

«Caspian News» – г.Атырау

Лучший тележурналист

Айгерим Муздыбаева – Первый канал «Евразия»

Лучший телеведущий

Светлана Булатова – телеканал «КТК»

Еркін Байғабылұлы – телеканал «Хабар 24»

Лучший спортивный комментатор

Есей Жеңісұлы– телеканал «Qazsport» (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова)

Специальный приз был вручен телеканалу «31 канал» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики.

За всю историю премии более 1 700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивные статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса.