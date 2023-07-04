Телеканал «Jibek Joly» стал победителем национальной премии «Тұмар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане были объявлены имена обладателей Национальной телевизионной Премии «Тұмар – 2023». В номинации «Лучшая развлекательная программа» победу одержал телеканал «Jibek Joly» за проект «Түнгі студия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
В этом году премия «Тұмар» состоялась в седьмой раз. Всего для участия в Премии было принято около 300 заявок по 12 номинациям.
В шорт-лист вошли 48 работ. Лауреатов определило закрытое голосование членов жюри. Победители стали обладателями статуэтки «Тұмар» за высшие достижения в области телевизионных искусств и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге.
Спонсорами мероприятия выступили АО «РТРК «Казахстан» и АО Агентство «Хабар».
Лучшая информационная программа
«Дневной формат» – телеканал «Atameken Business»
Лучший социальный проект
«Жанашыр» – телеканал «Жетісу»
Лучшее журналистское расследование
«Арнайы репортаж» – телеканал «Хабар 24»
Лучшая аналитическая программа
«Apta» – национальный телеканал «Qazaqstan»
Лучшее ток-шоу
«1001 түн» – национальный телеканал «Qazaqstan»
Лучшая развлекательная программа
«Түнгі студия» – телеканал «Jibek Joly»
Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Камала Смайылова)
«Абайдың соңғы күндері» – телеканал «Хабар»
Лучший анимационный фильм
«Дәрігер Дана» – «Rio Production» (Специальная премия имени Амен Кайдарова)
Лучший региональный канал
«Caspian News» – г.Атырау
Лучший тележурналист
Айгерим Муздыбаева – Первый канал «Евразия»
Лучший телеведущий
Светлана Булатова – телеканал «КТК»
Еркін Байғабылұлы – телеканал «Хабар 24»
Лучший спортивный комментатор
Есей Жеңісұлы– телеканал «Qazsport» (Специальная премия имени Аманкелди Сейтханова)
Специальный приз был вручен телеканалу «31 канал» за вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики.
За всю историю премии более 1 700 работ/проектов журналистов были поданы на участие в конкурсе, 306 работ вошли в список номинантов. 83 эксклюзивные статуэтки нашли своих обладателей среди победителей конкурса.