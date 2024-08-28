Телеканал Jibek Joly снимет сериал о культовом ТВ-шоу «Тамаша»

Сериал, основанный на реальных событиях, посвящается легендарному казахстанскому юмористическому театру «Тамаша», передает агентство Kazinform.

Телепрограмма «Тамаша» вышла в эфир в декабре 1978 года. Яркое ТВ-шоу основали режиссер Лукпан Есенов и редактор Койшыгул Жылкышиев. На сцене театра блистали народные любимцы: Кудайберген Султанбаев, Тунгышбай Жаманкулов, Лидия Каденова, Мейрман Нурекеев, Токсын Кулибеков, Уайс Султангазин, Гульбаушан Тлеубекова, Данагуль Темирсултанова.

Фото: Kazinform

Сериал перенесет зрителей в 90-е годы, когда страна переживала распад Советского Союза и делала первые шаги на пути к Независимости. «Тамаша»-шоу стала площадкой для искрометного, неповторимого творчества, излучавшего свет и добро, надежду на лучшее, утверждение непреходящих ценностей.

В этом году исполнилось 45 лет со дня выхода телепрограммы «Тамаша»-шоу в эфир. Создатели сериала покажут увлекательный путь и истории этого легендарного коллектива, вошедшего в список культурного наследия Казахстана.

В осеннем сезоне зрители телеканала Jibek Joly увидят не только закулисную жизнь актеров, но и вспомнят популярные номера театра «Тамаша». В сериале воссоздается дух той эпохи, оживают напряженные, личные драмы участников проекта за кулисами.

Фото: Kazinform

В настоящее время продолжается кастинг актеров в возрасте от 35 до 60 лет на главные и эпизодические роли в сериале.