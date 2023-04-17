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Телеканал Jibek Joly представляет проект «Қайыры мол Қадір түні»

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Апреля 2023, 18:11
Телеканал Jibek Joly представляет проект «Қайыры мол Қадір түні»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В священный месяц Рамазан, в священную ночь Қадір түні телеканал Jibek Joly представляет проект «Қайыры мол Қадір түні», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Духовного управления мусульман Казахстана, эту Ночь Предопределения правоверные встретят с 17 на 18 апреля. В этой связи телеканал Jibek Joly с 23:00 часов до 01:00 часов представляет специальный проект «Қайыры мол Қадір түні». Программу будет вести имам Нурлан Байжигитулы.

В эфире джаммат из мечети и специальные гости, приглашенные в студию, будут беседовать о значимости и святости Қадір түні. Также планируется, что на прямую связь выйдут наши земляки, которые совершают паломничество в священную Мекку.

Ранее в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» имам, теолог Нурлан Байжигитулы рассказал о том, как нужно встречать эту священную ночь, какие дуа следует читать и в чём заключается философия Оразы.


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