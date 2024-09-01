Телеканал Jibek Joly празднует свое двухлетие

Телеканал Jibek Joly / Silk Way празднует свое двухлетие. Эфир канала стартовал 1 сентября 2022 года и за два года смог укрепиться на медиарынке Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Телеканал ведет круглосуточное вещание в двух версиях: национальной, под брендом Jibek Joly, и международной, под брендом Silk Way.

С 1 сентября 2023 года телеканал входит в структуру РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Казахстанская версия транслирует программы на казахском и русском языках, а международная — на шести языках: казахском, русском, английском, кыргызском, узбекском и турецком. Такой формат позволяет каналу охватывать многомиллионную аудиторию как внутри страны, так и за ее пределами.

На телеканале также выходят эксклюзивные интервью с ведущими мировыми политиками, такими как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Новости Jibek Joly выходят благодаря корреспондентам, работающим в разных регионах Казахстана, странах Европы, Азии и СНГ.

В рамках сотрудничества с ведущими мировыми информационными агентствами телеканал продолжает предоставлять свежую и актуальную информацию с акцентом на Казахстан и Центральную Азию.

Ключевой особенностью телеканала является его многогранный контент. Более половины эфира занимают программы отечественного производства. В эфире также транслируются популярные мировые кинофильмы, сериалы и мультфильмы, дублированные на казахский язык.

В новом телевизионном сезоне телеканал Jibek Joly порадует своих зрителей как полюбившимися проектами, так и новыми. Развлекательные программы «Жақсы адамдарым», «Жаңа түнгі студияда», «Жұлдызбысың», а также информационно-аналитическая программа «Новое время» в прямом эфире будут представлены в новом формате.

Одним из главных событий сезона станет премьера телесериала Juz on bir. Детективная драма из 40 серий затрагивает тему защиты женщин от домашнего насилия. Показ первых серий запланирован на 16 сентября.