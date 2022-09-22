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Телеканал Jibek joly покажет цикл фильмов о соплеменниках за рубежом
22 Сентября 2022, 18:47

Телеканал Jibek joly покажет цикл фильмов о соплеменниках за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek joly выйдет на экран проект «Қияндағы қандастар» («Соплеменники вдалеке»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Когда речь заходит об истории казахского народа в начале 20-го века, обычно употребляется выражение «рассыпанные, как пшено по земле». Во всех шести частях света сейчас живут потомки тех, кто пережил этот период истории. Хотя прошел уже век с тех пор, как они расстались с родной землей, с родной казахской средой, взрослые казахи за рубежом помнят язык и веру, стараются, чтобы молодое поколение выросло с национальным самосознанием.

Проект «Қияндағы қандастар» телеканала Jibek joly расскажет о сегодняшней жизни наших соплеменников с непростой судьбой, оказавшихся в других странах, о пережитых ими трудностях. Проект стартует 24 сентября, программа будет выходить в эфир по субботам, в 14:30 часов.

«Программа состоит из 10 серий. Мы сняли сюжеты о казахах, живущих в Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии. Предлагаем большой цикл фильмов о наших соплеменниках в этих странах», – сказал продюсер проекта Алпамыс Шаримов.


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