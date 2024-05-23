Телеканал Jibek Joly начал съемки телесериала «111» Juz on bir

В Алматы стартовали съемки нового казахстанского телесериала «111» Juz on bir в жанре детективной драмы, передает агентство Kazinform.

Остросюжетная история основана на реальных событиях. После трагического разрыва с любимым человеком, молодая адвокат Айжан Канарова с головой уходит в работу. Она получает новое назначение. Айжан становится инспектором подразделения по защите женщин от насилия.

В ходе службы она сталкиваются с жертвами насилия в семье, поддерживает женщин, оказывает им всемерную помощь и поддержку. Порой инспектору Айжан Канаровой даже приходится участвовать в криминальных расследованиях, касающихся бытового насилия.

В подразделении Айжан работает несколько сотрудниц. Все они переживают свои личные проблемы, успешно их преодолевают, а самое главное, остаются верными своей благородной миссии.

Режиссеры сериала: Бейбит Онер, Берик Жаханов, Модияр Абдукадыров и Евгений Паламарчук.

Продюсеры — Анар Жунусова и Анна Чакиртова.

В главных ролях — популярные казахстанские актеры Жанель Сергазина и Еркебулан Дайыров.

Первую серию из 40 разных историй, зритель увидит на телеканале Jibek Joly в начале нового телевизионного сезона, в сентябре 2024 года.