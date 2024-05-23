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    12:30, 23 Май 2024 | GMT +6

    Телеканал Jibek Joly начал съемки телесериала «111» Juz on bir

    Телеканал Jibek Joly начал съемки телесериала «111» Juz on bir
    Фото: Jibek Joly

    В Алматы стартовали съемки нового казахстанского телесериала «111» Juz on bir в жанре детективной драмы, передает агентство Kazinform.

    Остросюжетная история основана на реальных событиях. После трагического разрыва с любимым человеком, молодая адвокат Айжан Канарова с головой уходит в работу. Она получает новое назначение. Айжан становится инспектором подразделения по защите женщин от насилия.

    В ходе службы она сталкиваются с жертвами насилия в семье, поддерживает женщин, оказывает им всемерную помощь и поддержку. Порой инспектору Айжан Канаровой даже приходится участвовать в криминальных расследованиях, касающихся бытового насилия.

    В подразделении Айжан работает несколько сотрудниц. Все они переживают свои личные проблемы, успешно их преодолевают, а самое главное, остаются верными своей благородной миссии.

    Режиссеры сериала: Бейбит Онер, Берик Жаханов, Модияр Абдукадыров и Евгений Паламарчук.

    Продюсеры — Анар Жунусова и Анна Чакиртова.

    В главных ролях — популярные казахстанские актеры Жанель Сергазина и Еркебулан Дайыров.

    Первую серию из 40 разных историй, зритель увидит на телеканале Jibek Joly в начале нового телевизионного сезона, в сентябре 2024 года.

    Теги:
    Бытовое насилие Сериалы Новости кино JIBEK JOLY Телевидение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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