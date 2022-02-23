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Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»

23 Февраля 2022 15:34
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Телеканал «Хабар» презентует фильм «Трагический январь. Мародеры»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня телеканал «Хабар» презентует документальный фильм «Трагический январь. Мародеры». Это продолжение цикла фильмов о январских событиях в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, ранее Агентство «Хабар» презентовало первый документальный фильм «Трагический январь. Как это было», который был представлен в виде нарезок из редких документальных кадров с точной хронологией событий.

Во втором фильме «Трагический январь. Мародеры» вниманию зрителей будет представлен ряд эксклюзивных интервью граждан, участвовавших в массовых беспорядках. Фильм раскроет новые факты о мародерах и обозначит их позицию.

«Сейчас очень важно, чтобы общество понимало всю серьезность действий таких людей как мародеры, которые наживались на беде своих же соотечественников. Посыл этого фильма в том, чтобы показать «без купюр» действия мародеров из первых уст, послушать их позицию, узнать о чем они думали, что ими двигало в момент совершения преступления. Здесь каждому очень важно понимать, что неотвратимость наказания должна быть безусловно», - сказала автор проекта Айгуль Адилова.

Премьерный показ документального фильма «Трагический январь. Мародеры» состоится 23 февраля в 20:30 часов по столичному времени на телеканале «Хабар».




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#СМИ   #ЧП-2022  
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