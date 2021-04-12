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Телеканал ESPN номинировал Геннадия Головкина

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Апреля 2021, 07:29
Телеканал ESPN номинировал Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Твиттер телеканала ESPN предложил своим читателям выбрать боксера с лучшим джебом из числа современных бойцов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В этот список предсказуемо попал и казахстанский средневес Геннадий Головкин — многие эксперты, болельщики и люди из мира бокса называют джеб его главным оружием.

Что касается выступлений 39-летнего казахстанца, то свой последний бой он провел в декабре — в седьмом раунде Головкин «удосрочил» поляка Камила Шеремету. Ожидалось, что Геннадий вернется на ринг в мае и встретится с мексиканцем Хайме Мунгией, но этого боя пока не случится. Теперь наиболее вероятным соперником GGG называют японского боксера Риоту Мурату.


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