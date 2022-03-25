Телеканал EL ARNA: 5 лет вещания, новый формат и  конкурс среди подписчиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта телеканал El ARNA празднует свой день рождения. Первый отечественный киноканал был основан 5 лет назад. За это время тысячи зрителей увидели картины казахстанского и мирового кинематографа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу канала.

Буквально через пару дней телеканал El ARNA перейдет на новый формат вещания. Теперь контент канала будет направлен на молодежную аудиторию. Помимо телеспектаклей и кино, телезрителям будут представлены 17 новых телепроектов образовательно-познавательного жанра. Это программы в формате TED-бесед, викторины, ток-шоу, телепередачи о киберспорте и IT-технологиях, а также много другого полезного контента. Обновлен будет и сайт канала.

А уже сегодня на официальной странице в Instagram телеканал объявил конкурс в честь 5-летия. Для того чтобы принять участие нужно сделать всего два шага:

1. Подписаться на страницу @elarna_tv;

2. Записать видео поздравление телеканалу и загрузить на своей странице с хэштегом #Еларна5жыл.