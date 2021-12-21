Телеграммы от мировых лидеров по случаю Дня Независимости Казахстана продолжают поступать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Свои искренние поздравления от имени турецкого народа и от себя лично направил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Рад, что наше стратегическое партнерство с Казахстаном, имеющее общие исторические, культурные и братские связи, углубляются и укрепляются на двустороннем, региональном и международном уровнях», – говорится в телеграмме лидера Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский пишет, что за годы Независимости Казахстан укрепил свои позиции и занял достойное место на международной арене.

«Уверен, что наши страны будут и впредь развивать многогранное двустороннее сотрудничество, обеспечивать взаимную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности, а Казахстан останется надежным партнером Украины в Центральной Азии», – отмечается в телеграмме украинского лидера.

В своей поздравительной телеграмме Президент Швейцарии Ги Пармелан с теплотой вспоминает недавние двусторонние переговоры с Касым-Жомартом Токаевым в Женеве.

«Уверен, что двустороннее сотрудничество получило значительные выгоды от нашей встречи и подписанных соглашений. Пользуясь случаем, позвольте вновь подтвердить приверженность Швейцарии к дальнейшему развитию наших отношений», – подчеркивается в телеграмме Ги Пармелана.

Президент Италии Серджо Маттарелла отмечает, что Нур-Султан и Рим объединяют политические, экономические и культурные связи, которые создают прочную основу для того, чтобы вместе двигаться в будущее и развивать двустороннее взаимодействие.

«Верю, что интенсивное сотрудничество между нашими странами, в том числе в рамках диалога между Казахстаном и Европейским Союзом, будет и впредь способствовать стабильности и устойчивому развитию в Центральной Азии», – говорится в поздравлении Президента Италии.

Президент Венгрии Янош Адер отметил, что Казахстан за прошедшие три десятилетия добился значительных успехов во многих сферах деятельности и на сегодняшний день играет ключевую роль в регионе Центральной Азии.

«Венгрия привержена укреплению между нашими странами дружественных отношений, а наше стратегическое партнерство обеспечивает соответствующую основу. Наше сотрудничество в рамках Организации тюркоязычных государств также предоставляет новые возможности для установления более тесных связей», – говорится в телеграмме Яноша Адера.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в своем поздравительном письме выступил с инициативой открыть дипломатическое представительство и назначить первого посла Алжира с резиденцией в столице Казахстана.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон тепло поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 30-летием Независимости страны, высоко оценила инициированные Главой государства амбициозные реформы, направленные на улучшение социально-экономического благосостояния Казахстана, укрепление государственного управления и верховенство закона.

Поздравительные телеграммы с наилучшими пожеланиями также направили Папа Римский Франциск, Королева Великобритании Елизавета ІІ, Император Японии Нарухито, Король Бельгии Филипп, Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл XVI Густав, Президент Сербии Александар Вучич, Президент Греции Катерина Сакелларопулу, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Северной Македонии Стево Пендаровски, Президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, Генеральный секретарь Организации Тюркских государств Багдад Амреев, Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.