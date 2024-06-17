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    13:03, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Телеграммы поздравления получил Глава государства по случаю праздника Курбан айт

    Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
    Фото: Акорда

    На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного праздника Курбан айт, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своей телеграмме Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что благодаря твердой политической воле и совместным усилиям лидеров двух стран многовековые узы тесной дружбы, солидарности и добрососедства между нашими народами вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Он пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов на его ответственной государственной службе, а народу Казахстана – благополучия.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в этот священный праздник, призывающий человечество к милосердию, пожелал дружественному народу Казахстана исполнения всех добрых намерений.

    – Уверен, тесные и дружественные отношения между нашими странами будут и впредь укрепляться во имя благополучия наших братских народов, – говорится в телеграмме.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, счастья и успехов в его ответственной деятельности, а народу Казахстана – мира, стабильности и благополучия.

    – Наши братские народы связывают прочные дружественные отношения и доброжелательность, вытекающие из общих культурно-духовных ценностей, в том числе священного для всей мусульманской уммы праздника Курбан айт, – отмечается в телеграмме таджикского лидера.

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении выразил уверенность в том, что этот священный праздник, уходящий корнями в глубь тысячелетий и воплощающий высокие духовные и нравственные ценности человечества, будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди всей мусульманской уммы.

    Свои наилучшие пожелания по случаю праздника Курбан айт также направили Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Король Иордании Абдалла II, Король Марокко Мухаммед VI, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Палестины Махмуд Аббас, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и другие.

    Письма и телеграммы в адрес лидера Казахстана продолжают поступать.

    Теги:
    Акорда Курбан айт Поздравления Касым-Жомарт Токаев
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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