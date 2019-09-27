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вчера 23:45
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Тelegram-канал открыли полицейские Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские расширяют обратную связь с населением и запустили чат в Тelegram, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Полицейские города и области Караганды с целью установления обратной связи с населением в социальной сети Тelegram зарегистрировали свой чат и назвали его «Правопорядок Караганды». В первые восемь часов по средствам этой связи в полицию обратились уже 180 жильцов региона и получили ответы и разъяснения на свои вопросы.
Руководство Департамента полиции Карагандинской области просят жителей региона обращаться в чат, если имеются жалобы или предложения. Полицейские обещают, что каждое обращение не останется без рассмотрения.
Кроме того, по инициативе министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Е. с апреля месяца этого года ежемесячно проводятся акции «Приемная на дороге», а также «Приемная во дворах», которые также дают положительные отклики населения. В послании Президента страны говорится о переходе в сервисную полицию, на что и нацелены проводимые мероприятия.
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