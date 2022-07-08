8 Июля 2022 11:00

Telegram-канал и чат «ZHASTALAP» создали для студентов казахстанских колледжей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения запустило информационно-образовательный Telegram-канал и чат «ZHASTALAP» для студентов казахстанских колледжей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Это первый в стране Telegram-канал, который объединяет студентов организаций технического и профессионального образования. Уже сегодня количество подписчиков канала превышает 11 тысячи человек, в чат-боте состоят около 9 тысяч. В планах ведомства охватить весь контингент студентов.

Как отметили в министерстве, Telegram-канал создан для того, чтобы своевременно информировать студентов колледжей об изменениях в сфере ТиПО. На канале обучающиеся смогут найти информацию о социальных проектах общественных организаций и предприятий, об организациях образования, узнать о проводимых конкурсах, а также найти объявления по трудоустройству. В чате студенты могут обмениваться знаниями, запрашивать учебные, художественные электронные книги, а также напрямую обратиться в министерство по интересующим их вопросам и получить обратную связь.

«Таким образом мы намерены своевременно реагировать на проблемные вопросы студентов, искать пути решения, это поможет нам увидеть реальную обстановку в каждом колледже», – отметила директор департамента технического и профессионального образования МП РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, департамент планирует при взаимодействии с НПП «Атамекен» подключить к чату и бизнес-сообщества, чтобы при их поддержке студенты могли реализовать свои стартапы и научные разработки.