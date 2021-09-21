Telegram канал для факт-чекинга информации запустили в Мангистауской области

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Задача Telegram канала «STOPfake Mangystau» состоит в анализе и проверке противоречивой информации распространяемой в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

В данном канале, после тщательного анализа и факт-чекинга будет публиковаться оценка противоречивой информации распространяемой в социальных сетях и мессенджерах.

Каждый может воспользоваться каналом «STOPfake Mangystau» для проверки достоверности информации. Для этого он должен зарегистрироваться в информационном канале через приложение «Telegram».

Если какая-либо информация вызывает сомнения, любой житель может проверить достоверность информации, отправив заявку в Telegram бот по этой ссылке: https://t.me/stop_fake_mangystau_bot

Ссылка на телеграм-канал «STOPfakeMangystau»: https://t.me/stopfakemangystau